Вывести на рынок конкурента «Казахтелекому» предложил Б.Мусин

Новости МТРК

0:10 7 Апреля 2022

Вывести на рынок конкурента «Казахтелекому» предложил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

По его словам, «Казахтелеком» является монополистом на рынке телекоммуникаций. Это позволило АО занять существенную долю на смежных рынках, что мешает развитию конкуренции. У небольших операторов сегодня возникают сложности при получении доступа к кабельной канализации и прокладке своих линий связи. Потому что их основная часть находится на балансе и эксплуатируется «Казахтелекомом». Это может ограничивать развитие средних и мелких провайдеров, которые готовы обеспечивать население интернетом. В качестве решения Багдат Мусин предложил демонополизировать группы компаний АО «Казахтелеком» путем вывода на конкурентный рынок одного из мобильных операторов группы. Также планируют усилить мониторинг и увеличить штраф за предоставление некачественных услуг со 100 до 1000 МРП. Это 3 млн тенге.

Алишер Ашимов

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