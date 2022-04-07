В департаменте юстиции более 90% госуслуг можно получить онлайн

Новости МТРК

0:08 7 Апреля 2022

Процесс автоматизации получения госуслуг стремительно упрощается. На сегодня более 90% всех услуг можно получить онлайн. Об этом рассказали на ярмарке в департаменте юстиции.

Через госкорпорацию оказывается 644 услуги. Это почти 96% от количества всех госуслуг в реестре. А через портал электронного правительства оказывается 636 услуг. Самые частые из них — в сфере социального предпринимательства и по линии выдачи различных справок.

Данияр Бекенов, заместитель директора филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по СКО:

— В сфере регистрации прав на недвижимое имущество будет производиться перевод госуслуг в электронный формат. Планируется тиражирование проекта по регистрации обременений на недвижимое имущество с применением технологии Blockchain с банками второго уровня. Наши главные приоритеты — реализовать концепцию «одного окна» для предоставления всех госуслуг и повысить уровень цифровой грамотности населения. То есть, допустим, населению необходимы какие-то госуслуги. Они обращаются только в одно «окно», т.е. только к нам. И мы как провайдеры будем уже оказывать эти услуги далее.

Диана Салихова

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