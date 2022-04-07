В академии Национальной гвардии РК почтили память воинов-казахстанцев, погибших на таджикско-афганском участке границы

Бауржан Абжанов, начальник Академии Национальной гвардии РК:

— 7 апреля 1995 года — для казахстанцев трагический и памятный день — День мужества наших воинов-казахстанцев, погибших на таджикско-афганскрой границе. В неравном бою с превосходящими по силе вооруженными боевиками погибли 17 наших военнослужащих.

С 1993-го по 1999-ый свыше двух тысяч солдат и офицеров из частей оперативного назначения Внутренних войск выполняли правительственную задачу на таджикско-афганской границе. С честью выполнили свой воинский долг и остались верны присяге, не уронили достоинства Казбата воины 7-ой роты Шымкентского полка. В память о подвиге 7 апреля в Национальной гвардии ежегодно отмечают как День памяти и мужества.

Один из тех, кто выполнял воинский долг на таджикско-афганской границе — Данияр Алимжанов. В 1995 году 19-летнего юношу из села Жалтыр района Шал акына призвали в армию. А уже через год он написал рапорт и ушел на границу. В горячей точке служил 3 месяца.

Данияр Алимжанов, ветеран боевых действий:

— Нас готовили 3 месяца. Там условия очень жесткие были, подбор был хороший. Периодически были перестрелки. Задача была — не пропускать из Афганистана в Таджикистан наркотарфик, оружие и переход маджахедов. Мы каждый год приходим к обелиску, возлагаем венки. Спасибо, что нас помнят, что о нас не забывают. Но самое главное, чтобы не было войны.

В День памяти и мужества 16 ветеранов, выполнявших воинский долг на таджикско-афганском участке границы, получили нагрудные знаки и грамоты. Завершилось мероприятие торжественным маршем личного состава Академии перед памятником 17-ти погибших воинов.

Анастасия Кузнецова