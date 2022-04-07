Спасатели вышли в очередной рейд по рыбакам

Алишер Ашимов, корреспондент:

— Зимний рыболовный сезон подходит к концу. На многих водоёмах лёд всё ещё стоит. Во избежание несчастных случаев спасатели проводят профилактические рейды.

Сергей Соболев рыбалкой увлекается с детства. За уловом мужчина ходит в любое время года. Говорит, в каждом сезоне свои правила. Их он знает и соблюдает.

Сергей Соболев, рыбак:

— Сейчас лёд тает, где тёмные пятна, ходить нельзя. Ну, и к проталинам близко не подходить. Это время — последняя возможность порыбачить. Не всегда, конечно, бывает удачно.

Спасатели напоминают любителям рыбалки о правилах безопасности на водоёмах. Сейчас толщина льда составляет 60 сантиметров. По словам ЧС-ников, ледяной покров уже представляет большую угрозу. А с учетом резкого потепления опасность провалиться под воду увеличилась в разы.

Сергей Черкасов, руководитель спасательного подразделения ДЧС СКО:

— Лёд уже непрочный, то есть, он уже не выдержит одного человека. Он становится игольчатым и попросту проваливается под ногами. Даже бывают такие случаи, когда рыбак утром выходит на подзамёрзший лёд, сидит там до обеда, потом выбраться ему сложнее, начинает проваливаться. Проводятся рейды по безопасности на льду до 4-х раз в день. В связи с потеплением они увеличиваются.

С начала года спасатели провели почти 400 профилактических рейдов. Продолжат разъяснительную работу до конца апреля.

Алишер Ашимов