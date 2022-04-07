С работой криминалистов ознакомили студентов-юристов полицейские СКО

Новости МТРК

23:09 7 Апреля 2022

Ознакомиться с техникой криминалистов и орудиями преступления, провести сбор улик на месте происшествия. Такие возможности предоставляют студентам Kozybayev University с кафедры «Правовые дисциплины».

Будущие правоохранители посещают оперативно-криминалистическое управление ДП СКО. Там имеется музей с богатой коллекцией холодного и огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывотехники, а также поддельных документов. Широко представлен инструментарий криминалистов. Имеется здесь и учебный полигон. В нём молодые сотрудники оттачивают практические навыки. Такая работа со студентами ведётся в рамках меморандума. Занятия стражи порядка проводят 2 раза в месяц.

Жанель Бисенбаева

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