Президент РК поручил министру энергетики разобраться с ситуацией на петропавловской ТЭЦ-2

Касым-Жомарт Токаев поручил министру энергетики разобраться с участившимися авариями на теплоэнергетических объектах в стране. В частности, с ситуацией на петропавловской ТЭЦ-2. На встрече с Болатом Акчулаковым глава государства заслушал отчет об основных показателях развития топливно-энергетического комплекса страны. Министр доложил Президенту о ходе доработки комплексного плана развития газовой отрасли. Данный план предусматривает совершенствование ценообразования на сжиженный газ с учётом сдерживания цен для социально незащищенных слоев населения, увеличение ресурсной базы, дальнейшую газификацию регионов, модернизацию и расширение газотранспортной системы Казахстана.

Алишер Ашимов