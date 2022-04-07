Полицейские СКО изъяли более 17 кг различных наркотиков с начала года

Более 17 килограммов различных наркотиков полицейские изъяли с начала года. Зарегистрировали 55 фактов незаконного оборота наркосредств, из них — 21 факт сбыта. По незаконной рекламе и пропаганде губительного зелья оперативники выявили 3 факта. В суды направили материалы 41 уголовного дела по наркоправонарушениям.

На дорогах области задержали 20 водителей, севших за руль в состоянии наркотического опьянения. Так, в конце марта на ул. Интернациональной в Петропавловске за грубое нарушение ПДД остановили 32-летнего автовладельца, который находился после употребления наркотических средств. Рисковал он не только собой, но и жизнью своего пассажира. За вождение в нетрезвом виде судом ему назначено наказание в виде административного ареста, лишили права управления на 7 лет. Сегодня на учёте состоят 549 наркоманов, из них — 38 женщин и 3 подростка. Совместно с работниками сферы образования ведётся широкая профилактическая работа среди несовершеннолетних. Охватили более тысячи ребят.

Алишер Ашимов