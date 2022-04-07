Почти 2 тысячи водителей СКО нарушили скоростной режим с начала 2022 года

«Автобус», «Пьяный водитель», «Безопасность детей на дорогах». С начала года в области прошли оперативно-профилактические мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения. Тем не менее за три месяца 2022-го полицейские зарегистрировали 35 фактов ДТП. В них 11 человек погибли, 50 получили ранения.

Раиль Галиев, старший инспектор управления местной полицейской службы ДП СКО:

— В связи с этим убедительная просьба ко всем участникам дорожного движения: соблюдать ПДД, соблюдать правила маневрирования, соблюдать скоростной режим, не переходить улицу в неустановленных местах, не выезжать на полосу встречного движения. Также убедительная просьба к родителям — провести со своими детьми беседы о правилах использования велосипедов и самокатов

Полицейские занимаются не только разъяснением. Для борьбы с лихачами они активно пользуются потенциалом элементов, относящихся к дорожной инфраструктуре. Речь идёт об измерителях скорости, световозвращателях, макетах патрульных машин и домашних животных.

Более 16 тысяч правонарушителей привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД в этом году. Почти половина водителей из них сОздали на дороге аварийную ситуацию, две тысячи автолюбителей нарушали скоростной режим, 229 человек садились за руль подшофе, 73 североказахстанца управляли машиной без документов. Полицейские просят водителей максимально ответственно относиться к эксплуатации транспортных средств, особенно, когда речь идёт о загородных поездках. Важно следить за исправностью фар и приборов, иметь в багажнике запасное колесо, домкрат, инструменты, а также строго соблюдать скоростной режим.

Дарья Пышмынцева