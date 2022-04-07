Какие вопросы рассматривают на приёмах граждан полицейские?

Приём обращений, консультирование и реагирование на проблемы. В рамках концепции «слышащего государства» такая работа полицейскими проводится на постоянной основе. На очередном приёме граждан глава профильного ведомства рассмотрел несколько вопросов. Касались они хода досудебных расследований и административных правонарушений.

Динара Кожантаева, руководитель отдела документационного обеспечения ДП СКО:

— Открытость, прозрачность, сервисность — в числе приоритетов в работе полиции. Важной составляющей в этой работе является линия по приему и рассмотрению обращений граждан. Начальником ДП СКО Айдыном Кабдулдиновым с начала года принято 69 граждан. Заместителями — 32. Грфики приема граждан размещаются на сайте ДП СКО, а также в «приемных для граждан», расположенных в каждом административном здании полиции. Телефон для записи на прием: 39-40-20.

В марте за помощью к полицейским обратились более 300 североказахстанцев.

Алишер Ашимов