Какие изменения в работе обсудили на конференции ВСЭК?

В начале 2022 года учебное заведение получило статус высшего. Теперь колледж может готовить специалистов прикладного бакалавриата. В этом году по такой программе занимаются 25 студентов. Обучаются они бесплатно. Помимо этого при поступлении в СКУ им.М.Козыбаева они могут «перескочить» на два года вперед, т.е. начать обучение с 3 курса. Свою лепту в обновленную программу вносят и социальные партнеры колледжа — будущие работадатели.

Галия Жумагужинова, заведующая строительным отделением Высшего строительно-экономического колледжа:

— Мы обсуждаем рабочую-учебную программу прикладного бакалавриата. Для того, чтобы она была адаптирована и для наших студентов, и работодатеделей, и была приемлемой для университета. Прикладной бакалавриат дает возможность поступить на 3 курс. И соответственно мы дорабатываем рабочую-учебную программу, чтобы они могли сразу стать хорошими специалистами без стажировки.

Помогает в обучении и новое оборудование. С 2020 года студенты занимаются 3D-моделированием. Эта технология позволяет делать более точные расчеты и учитывает все ошибки. На компьютере можно подробно рассмотреть как и из чего сделан дом. А еще посчитать каждый кирпич, и узнать сколько сантиметров от двери до окна. Ее уже используют студенты в своих курсовых и дипломных работах, также в конкурсах по 3D-моделированию.

Валерия Сартина, преподаватель Высшего строительно-экономического колледжа:

— Это очень перспективное направление. Мы нашим ученикам помогаем устроиться в жизни, быть конкурентноспособными. Кроме 3D-моделирования в программах мы также занимаемся самым обычным проектированием, учим черчению, у нас современное оборудование компьютерное, соверемнные кулеры, 3D-принтеры, 3D-сканеры. Если кто-то ошибся в размерах на чертеже 2D, это будет не сразу заметно. А только когда здание уже будет построено. А это фатальный перерасход материалов. Фатально тем, что здание может обрушиться.

Всего в колледже обучается более 1100 студентов.

Диана Салихова