Генеральный прокурор РК доложил Президенту о ходе расследования январских событий

Генеральный прокурор РК Берик Асылов выступил перед Президентом страны с докладом о ходе расследования январских событий.

Берик Асылов доложил Токаеву о реализации его поручений, озвученных в недавнем Послании народу Казахстана. В частности, готовятся поправки в статью 83 Конституции о праве обращения генерального прокурора в Конституционный суд, начата разработка нового закона «О прокуратуре». Главным приоритетом будет защита конституционных прав и свобод граждан. В законопроект планируется включить положения о механизме взаимодействия с уполномоченным по правам человека, правозащитниками и гражданским обществом, повышении самостоятельности и ответственности прокуроров. Активизируется также работа по возврату активов из зарубежа. С целью выявления утечки преступного капитала фигурантов резонансных уголовных дел будут анализировать на их переводы за границу. Кроме того, Токаеву сообщили о реализации поручений, касающихся наделения прокуроров полномочиями по расследованию пыток, усиления ответственности за семейно-бытовое насилие.

Анастасия Кузнецова