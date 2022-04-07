Чемпионат WorldSkills Kazakhstan по IT компетенциям провели в Высшем колледже им.М.Жумабаева

Женис Шерхан учится на 2 курсе Высшего колледжа им. М.Жумабаева по специальности «Вычислительная техника». Хочет связать свою жизнь с кибербезопасностью или стать IТ-администратором. Поэтому сегодня участвует в конкурсе по направлению «Сетевое и системное администрирование». Вместе с преподавателями к чемпионату готовился около двух недель. Ведь задания нелёгкие и требуют особой подготовки. Для юноши это первый конкурс подобного масштаба и отличная возможность заявить о себе на всю республику или даже мир.

Женис Шерхан, участник чемпионата, Высший колледж им.М.Жумабаева:

— Увлекаюсь подобным уже полгода и решил попробовать свои силы на этом чемпионате, потому что здесь есть возможность уже дальше пройти на республику и уже затем, возможно даже, на мир. Наша задача — создать одноранговую сеть между тремя компьютерами. Первая — это сервер и второе — два клиента. Сейчас задача состоит на стадии разработки, у меня уже готов первый модуль.

WorldSkills — международное движение, цель которого повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. Конкурс в колледже проводят с 2015 года, и он уже стал традиционным. Сегодня проходит региональный этап. Результатами студентов гордятся.

Алтынай Жанбекова, заместитель директора по IT технологиям Высшего колледжа им.М.Жумабаева:

— Наши участники ежегодно являются победителями, призёрами в компетенциях начальное обучение, дошкольное воспитание, графический дизайн, веб-технологии и сетевое и системное администрирование. В этом году мы добавили компетенцию, разработку мобильных приложений. Так как на сегодня это очень актуальная компетенция. В 2021 году у нас также по этим компетенциям медальоны «Уздик маман» и первое место в республике по компетенции «Графический дизайн». Наш участник готовится к международному этапу чемпионата, который пройдет в этом году в Шанхае.

Более 30 студентов из 5 колледжей области показывают свои навыки по 4 IT-компетенциям: «Графический дизайн», «Веб-технологии», «Сетевое и системное администрирование», «Разработка мобильных приложений». На работу отводится 5 часов. Имена победителей регионального этапа чемпионата будут известны 7 апреля.

Анастасия Кузнецова