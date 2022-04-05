Выставка советских игрушек проходит в Петропавловске

Диана Салихова, корреспондент:

— Мальвина, Буратино, Незнайка, Чебурашка и крокодил Гена. Герои, известные всем с детства. Здесь собрана целая коллекция советских игрушек. Самая старая кукла — Марина, 1960-го года. Отреставрирована, наряжена, причёсана. Теперь красуется на стеклянной полке.

Увидеть здесь можно не только кукол. Кроватки, стиральная машинка, барабан, советский пластелин, краски, букварь и многое другое. Все это собиралось не один год.

Анна Ляшенко, организатор выставки:

— С 20 лет я начала собирать игрушки. Не только советские, но и современные. Какие-то были поломаны. Я их восстанавливала, приводила в порядок. Было, конечно, еще много игрушек. Часть сохранилась, часть была утеряна. И с возрастом мне захотелось их восстановить. Игрушки, которые были у нас в детстве. Потихоньку пополнялась моя коллекция.

Многих кукол Анна хранила с самого детства. Её самая любимая — Виолетта. Получила она её на день рождения в два года от бабушки. И с тех пор бережёт. На такое необычное хобби близкие Анны реагируют с улыбкой. Вначале относились несерьёзно, шутили. Но, позже стали помогать.

Анна Ляшенко, организатор выставки:

— Они, конечно, смеялись. А потом стали уже помогать. Глядя на то, что это не просто увлечение. Это все-таки коллекция. Глядя на какие-то экземпляры, они начали вспоминать свои игрушки. Так и помогали мне. Очень многие. Даже вот недавно Наталья с мамой обсуждали, что нужно разгрузить подвал, выкинуть игрушки. И тут они листают Instagram, натыкаются на объявление. Позвонили, говорят: «Заберете в добрые руки?». Конечно, с удовольствием забрала.

Окунулись в детские воспоминания и активисты центра долголетия. Смотря на эти игрушки, признаются, они вновь чувствуют себя детьми.

Продлится выставка до конца апреля. Посетить ее можно с 9 утра до 17.00 часов вечера в будние дни, в выходные — с 10 до 18.00 вечера.

Диана Салихова