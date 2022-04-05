В библиотеке им. Шухова отметили Международный день книги

С самого порога мальчишки и девчонки погружаются в сказочную атмосферу. А помогают в этом известные персонажи. Ребята переносятся в волшебное место «Эренделл», а дальше перед ребятами появляются герои «Холодного сердца» Анна и Эльза.

Дети их узнали и сразу встретили с объятиями. А вот узнать других героев известных сказок ребятам предстоит в следующей игре. Нужно подобрать игрушку — персонажа и указать на книгу, героем которой она является. Дети и с этим заданием справились на отлично. А дальше отправились танцевать вместе со сказочными персонажами. На празднике ими стали сами библиотекари.

В завершение праздника сказочные герои обратились к ребятам с напутствием к чтению, а после каждый ребенок получил сладкий приз.

Мероприятие организовали в честь Международного дня книги. Его здесь проводят ежегодно.

Евгения Антоненко, сотрудник центральной городской библиотеки им.Шухова:

— Цель этого мероприятия — привить детей к чтению книг, любить книги с самого раннего возраста. Если ребенок не знает ответ на загадку, он захочет его узнать. Он захочет открыть книжку, попросить взрослых, чтобы они ему прочли.

Праздничная программа будет проходить в библиотеке всю неделю. Сегодня в гостях были воспитанники одного из детских садов. Завтра планируют пригласить ребят из социальной группы.

Анастасия Кузнецова