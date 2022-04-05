Каким будет апрель, рассказали синоптики

Какую погоду принесет североказахстанцам апрель, рассказали в «Казгидромете». Средняя за месяц температура воздуха составит +5+7 градусов тепла, что выше нормы на 1-2 градуса.

Уже с 4 апреля температура будет колебаться ночью от 3-8 тепла до 0-5, днем температура составит 10-15 градусов. На юго-востоке области — от 18 до 8-13 тепла. Дальнейшее повышение температуры будет с 11 апреля и днем дойдет до 23 градусов тепла. Ночью во второй декаде похолодает до 2-7градусов, днем до 3-8. Дождь, мокрый снег и гололед ожидаются в середине и в конце первой декады, в середине месяца. Ближе к 20 числам месяца температура снова пойдет на повышение. Но, не надолго.

Гульзат Газизова, руководитель отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— В третьей декаде предполагается колебание температуры воздуха ночью от 4-9 тепла, на севере области 1 градус тепла до 3 мороза — 2 тепла, на юго-западе области 5 тепла, днем от 18-23 тепла, на севере 15 тепла до 11-16 тепла. В самом конце декады ожидается понижение температуры воздуха ночью до 1 мороза — 4 тепла, днем — до 13-18, на севере — 10 тепла.

Гюзель Закария