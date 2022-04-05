89 человек эвакуировали во время пожара в Петропавловске

89 человек, из них 25 детей эвакуировали во время пожара на улице Валиханова, 23. ЧП произошло 2 апреля около 20:00 часов вечера в девятиэтажном жилом доме.

Прибывшие на место спасатели обнаружили сильное задымление в подъезде на шестом этаже. Огонь охватил пол помещения. Ликвидировали пожар спустя 45 минут. Жертв и пострадавших нет. Повреждены провода и щитовая многоэтажки. Помимо этого вызова в прошедшую субботу на пульт «102» поступило ещё 4 звонка. Всего за три месяца в области произошло 133 возгорания, в огне погибли 14 человек.



Олжас Жунус, начальник центра оперативного управления силами и средствами ДЧС СКО:

— По данному сообщению экстренно были направлены силы и средства двух подразделений в составе трёх единиц основной техники и трёх единиц специальной техники. Было установлено, что на шестом этаже произошло короткое замыкание электрощитовой с дальнейшим распространением на пол. Общая площадь пожара — 2 квадратных метра.

Жанель Бисенбаева