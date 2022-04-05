18 тысяч административных правонарушений выявили в Петропавловске с начала года

Общежитие по улице Назарбаева — отсюда, как показала практика, чаще всего и звонят на пульт «102» с жалобами на чрезмерный шум. Полицейские навестили каждого жильца многоэтажки: изучили обстановку, провели профилактическую беседу, раздали контакты участковых. Особый контроль над ранее судимыми, семейными дебоширами и лицами, злоупотребляющими алкоголем.

На одном из этажей полицейские заметили нетрезвого мужчину со следами потасовки на лице. В результате его и ещё несколько жильцов общежития доставили в опорный пункт для дальнейшего разбирательства.

Нурсултан Кангузин, участковый инспектор полиции первого отдела полиции УП г.Петропавловска:

— В выходные и праздничные дни проводятся рейдовые мероприятия по проверке подучетных лиц и притонов. Цель — недопущение правонарушений и преступлений. С подучетными проводятся профилактические беседы. При выявлении правонарушений составляются административные протоколы. Данная работа находится на постоянном контроле участковых инспекторов полиции, так как на канал «102» поступают обращения жителей города Петропавловска.

С начала года в городе выявили около 18 тысяч административных правонарушений. 1,5 тысячи из них — факты нарушения антиалкогольного законодательства, 420 — мелкое хулиганство и 25 нарушений защитных предписаний.

Жанель Бисенбаева