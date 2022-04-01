Предоставлять информацию о товаре на двух языках обязаны продавцы и изготовители

Приобрёл бытовую технику, которая в итоге оказалась с изъянами. Следующим предсказуемым шагом покупателя является обращение в сервисный центр. Казалось бы, там ему смогут помочь. Но, не в случае с горожанином, который неудачно купил холодильник. От ремонта мужчина отказался, что в его праве. А на требование вернуть деньги за товар ему отказали. И таких фактов нарушения прав потребителей с каждым годом становится больше. В 2021-ом в ведомство обратились более 600 североказахстанцев, это в 3 раза выше показателя предыдущего года.



Лазьм Мияшева, руководитель департамента по защите прав потребителей СКО:

— В таких ситуациях необходимо обратиться к продавцу с письменной претензией об устранении с требованием обмена или возврата товара и возмещении причиненного этим нарушением убытка в добровольном порядке. Если в течение 10 календарных дней продавец не ответит на претензию или откажется выполнить законные требования потребителя, то потребитель для защиты нарушенных прав и законных интересов вправе обратиться в наш департамент и в суд.

Игнорирование ответа бизнесмену обернётся втридорога. Стоит такое молчание 50 МРП, это около 145-ти тысяч тенге. Ещё одной распространённой проблемой стало несоответствие стоимости товара на чеке и ценнике. В любом случае, руководствоваться нужно цифрами, которые указаны на последнем ярлыке.



Лазьм Мияшева, руководитель департамента по защите прав потребителей СКО:

— Если Вы обнаружили несоответствие цены на кассе и на витрине или в кассовом чеке указаны какие-то дополнительные наименования товаров, то необходимо незамедлительно обратиться с претензией к администрации магазина для разрешения данной ситуации. При этом Вы имеете право проводить фото и видеосъемку для фиксации доказательств факта нарушения.

Правовая неграмотность и судебная система. Именно они стали причиной увеличения количества жалоб. Участились случаи и навязывания на заключение определённых договоров при покупке товара. И даже под таким давлением необходимо не забывать о своих правах.



Надежда Дубовая, председатель Северо-Казахстанского общественного объединения «Ассоциация защиты прав потребителей и предпринимателей»:

— Человек , например, покупает смартфон, ему говорят, подключите по акции приложения. Если бесплатно, человек, конечно, же, согласится. Потом подписывают договор. Прежде чем подписывать, нужно читать. Но, наши продавцы пытаются обхитрить. И получается, что эта акция не бесплатная.

Достоверные условия должны озвучиваться заранее. Кроме того, информацию необходимо предъявлять в печатном виде. В ведомстве сообщают, в случае нарушения защиты прав потребителей можно обратиться по телефону горячей линии департамента 8(7152) 52-42-32.

Жанель Бисенбаева