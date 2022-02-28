Одно из предприятий СКО находится под угрозой сноса

ТОО «Норд Жолдары» находится под угрозой сноса. Асфальтобетонный завод работал 4 года на территории Смирновского заказника, пока в департаменте земельной инспекции не провели проверку, инициированную природоохранной прокуратурой. После неё компания перешла в ранг нарушителей. 9 февраля в специализированном межрайонном экономическом суде вынесли решение, согласно которому завод не может функционировать на особо охраняемой природной территории.

В областной Палате предпринимателей, куда обратились представители ТОО «Норд Жолдары» с результатами проверки земельной инспекции, не согласны. Проблему асфальтобетонного завода там вынесли на повестку заседания Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции. Его эксперты помогут собрать дополнительные документы в защиту предприятия, а также дадут рекомендации для составления апелляционной жалобы, с которой представители завода будут отстаивать свои права в суде.



Айдос Кенбеилов, руководитель отдела Палаты предпринимателей СКО:



— Путаница в чём? Да, это территория заказника, это никто не отрицает, но, целевое назначение земельного участка и категория земли не являются особо охраняемой природной территорией. Площадь Смирновского заказника составляет 240 тыс га. Она охватывает территорию Аккайынского, Кызылжарского, Есильского районов. Т.е на этой территории находятся более 20 населённых пунктов. Естественно в этих населённых пунктах тоже есть предприниматели, которые осуществляют свою деятельность, которые также приобрели земельные участки, получается, что все эти предприятия под угрозой, если брать по аналогии.

Олег Хрупин, представитель ТОО «Норд Жолдары»:



-Суд ставит под сомнение легитимность и законность всех участков, которые представлены были местными исполнительными органами этих населённых пунктов в частную собственность, под тот или иной вид деятельности. Естественно мы будем писать апелляционную жалобу, будем отстаивать права, какое решение будет, мы не знаем.

Дарья Пышмынцева