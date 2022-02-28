Аграрий обратился с проблемой к акиму СКО

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22:53 28 Февраля 2022

Борется с несправедливостью уже около года. Прошлой весной Оралбай Сакенов приобрёл на аукционе 700 гектаров земли. Но, засеять пшеницу и приступить к работе у него так и не получилось. Преуспели здесь бывшие хозяева, которые посадили урожай раньше, чем он подготовил технику. Предприниматель с этим вопросом к властям обращался неоднократно. Но проблема всё еще актуальна.

Оралбай Сакенов, индивидуальный предприниматель, Кызылжарский район:

— Я уже и в администрацию Президента писал, в генпрокуратору, в антикоррупционную службу. Угловное дело было возобновлено. Дважды в год прекращено, столько же возобновлено.

При проверках «сыграли» не в его пользу. Осенью прошлого года представители районного акимата и прокуратуры запретили аграрию работать в собственном поле. В областной прокуратуре, напротив, в отношении прежних хозяев
возбудили дело по статье «Самоуправство».

Кайрат Ермекбай, прокурор Кызылжарского района:

— На сегодня собраны все соответствующие материалы по данному делу и руководителю компании «Бос и К», бывшему собственнику земли. До конца месяца дело будет направлено в суд.

Глава региона выслушал фермера. Решить проблему до начала посевной Кумар Аксакалов поручил полиции и прокуратуре.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Попрошу коллегию, чтобы запрос ни в коем случае не был списан в наряд. Максимально справедливость должна восторжествовать.

Окончательное решение по данному делу озвучат 4 марта.

Жанель Бисенбаева

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