Аграрий обратился с проблемой к акиму СКО

Борется с несправедливостью уже около года. Прошлой весной Оралбай Сакенов приобрёл на аукционе 700 гектаров земли. Но, засеять пшеницу и приступить к работе у него так и не получилось. Преуспели здесь бывшие хозяева, которые посадили урожай раньше, чем он подготовил технику. Предприниматель с этим вопросом к властям обращался неоднократно. Но проблема всё еще актуальна.



Оралбай Сакенов, индивидуальный предприниматель, Кызылжарский район:



— Я уже и в администрацию Президента писал, в генпрокуратору, в антикоррупционную службу. Угловное дело было возобновлено. Дважды в год прекращено, столько же возобновлено.

При проверках «сыграли» не в его пользу. Осенью прошлого года представители районного акимата и прокуратуры запретили аграрию работать в собственном поле. В областной прокуратуре, напротив, в отношении прежних хозяев

возбудили дело по статье «Самоуправство».



Кайрат Ермекбай, прокурор Кызылжарского района:



— На сегодня собраны все соответствующие материалы по данному делу и руководителю компании «Бос и К», бывшему собственнику земли. До конца месяца дело будет направлено в суд.

Глава региона выслушал фермера. Решить проблему до начала посевной Кумар Аксакалов поручил полиции и прокуратуре.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Попрошу коллегию, чтобы запрос ни в коем случае не был списан в наряд. Максимально справедливость должна восторжествовать.

Окончательное решение по данному делу озвучат 4 марта.

Жанель Бисенбаева