В Петропавловске прошла молодёжная ярмарка вакансий

Семнадцатилетняя Жанель Баяндина — будущий бухгалтер. В этом году девушка заканчивает гуманитарно-технический колледж, поэтому задумывается о трудоустройстве. На ярмарке вакансий она впервые и уже присмотрела компанию, которая заинтересовала своим предложением.



Жанель Баяндина, студентка Гуманитарно-технического колледжа:



— Я посмотрела компанию АО «ЗИКСТО». Хочу обратить внимание на нее и узнать побольше, чтобы там практиковаться и работать. Бухгалтера выбрала, потому что у меня в школе было хорошо с математикой. Эта профессия мне ближе.



Последние пять лет Петропавловск активно застраивается. И не секрет, что в строительных компаниях есть нехватка кадров, поэтому особое внимание на ярмарке — этой отрасли. ТОО «Стройкомпания» ищёт и специалистов, и разнорабочих. Средняя заработная плата — от 100 до 300 тысяч тенге.

Мария Вербило, инспектор по кадрам ТОО «Стройкомпания»:



— С летнего периода нужны будут каменщики, инженеры ПТО с высшим образованием, бухгалтеры материального стола с высшим или средним экономическим образованием. Опыт желателен, но, также рассматриваем кандидатуры с минимальным опытом или без него, то есть, готовы обучать. Мы с весны принимаем студентов на практику. Заработная плата будет зависеть от навыков, нагрузки, которая доверяется студенты.

В прошлом году компания планировала трудоустроить 15 выпускников вуза и колледжей. Но, остались только 8 . По словам инспектора по кадрам ТОО, сегодня многие интересовались вакансиями. Всего в ярмарке приняли участие 500 выпускников высшего и средних учебных заведений. Предоставить постоянное и временное рабочее место готовы 16 работодателей.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:



— Работу начали пораньше. Проводили встречу с ректором ВУЗа, договорились о том, что они дадут возможность доступа наших подрядчиков. Они будут встречаться со студентами, объяснять какие условия, заработная плата. Однозначно, все компании готовы платить достойную заработную плату. На сегодня 75 студентов готовы остаться и работать в этих компаниях.



Кстати, выпускникам предоставляется большая возможность принять участие в проектах «Молодёжная практика» и «Первое рабочее место».

Алишер Ашимов