Северный фанерному комбинату не хватает отечественного сырья

Работать на полную мощность у завода пока не получается. Есть проблемы. Одна из них — нехватка сырья. Его предприниматели закупают за рубежом. В 2021-м году из-за отсутствия сырья комбинат простоял два месяца. Решить этот вопрос помогают представители местных исполнительных органов. Мажилисмены считают, у завода успешное будущее. Но, для его развития необходимо создать все условия.

Ерлик Тайжанов, депутат Мажилиса Парламента РК:



— Меня удивляет одно обстоятельство, что 30% потребности Казахстана обеспечивает данный комбинат. Это очень хорошо. Как быть с зелёными насаждениями? Если вокруг города и области всё перебирать, вопрос экологии станет. Другой вопрос — надо отсечь посредников в продаже, покупке данного сырья. Это можно вместе с ПП «Атамекен» и местной властью решить.

Алибек Ашметов, директор Палаты предпринимателей СКО



— Предприятие планирует вложить порядка 10-ти млн долларов инвестиций в наш регион для того, чтобы расширить своё производство. На сегодня потребление древесины составляет 36 тысяч тонн в год. Из 100% сырья, что закупают, 60 — импортное и 40 — местное. Раз в 10 лет министерством экологии проводится инвентаризация лесного хозяйства, она продлится до 22 года. Соответственно не будут разыгрываться тендеры для лесопользователей, и не будет реализовываться лесная продукция.

Алишер Ашимов