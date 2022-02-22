В ТОО «ЭкоМол Сергеевка» трижды воспользовались программой «Экономика простых вещей»

Брикеты сливочного жирностью 82,5%. Предприятие «ЭкоМол Сергеевка» сегодня производит 7 видов продукции. Компания гордится каждым, но особенно — маслом. Натуральный и полезный продукт нашёл своего клиента в северном регионе, а также за его пределами.

Наталья Ковалёва, технолог ТОО «ЭкоМол Сергеевка»:



-Вырабатываем сладко-сливочное масло 82,5% и крестьянское 72,5% в коробки по 20 кг. Затем мы эти коробки продаём на Казахстан. Из этого же масла мы фасуем сейчас масло 200 г и делаем баночки масла 500 граммовые. Продукция у нас исключительно натуральная, никаких добавок мы не применяем.



Если сырьё качественное и все технологические процессы выполняются, то никакой химии не нужно, объясняет технолог Наталья Ковалёва. Молоко, из которого компания делает не только масло, но и творОг двух видов, а также брынзу, «ЭкоМол Сергеевка» приобретает в ближайших от Петропавловска крестьянских и фермерских хозяйствах.

Альбина Рашитова, директор ТОО «ЭкоМол Сергеевка»:



-Мы начали работу с 3х тонн молока в сутки, далее начали увеличивать количество наших поставщиков. На данное время у нас уже 7 поставщиков сырья. Производим мы за месяц до 10 тонн масла. Реализуем продукцию мы в г.Петропавловске, также в СКО, есть дистрибьютеры в г.Уральске, Акмолинской области, в 2021 году мы экспортировали в г Татарстан, г. Казань — 20 тонн масла.

Спрос на продукцию есть, а значит нужно расширяться, считает директор молодой компании. ТОО «ЭкоМол Сергеевка» открылось в 2019 году. Предприятие в числе первых воспользовалось программой «Экономика простых вещей». Товарищество участвовало в ней трижды. Первый раз здесь взяли кредит в размере 20 млн тг, в 2020 году — 40 млн, в 2021-м — 30 млн тг. Деньги реализовали на покупку оборудования. Последний кредит направили на приобретение более нового и современного, чтобы в 2022-м начать перерабатывать не 10, а 20 тонн молока в сутки. В СКО с 2019 года с помощью программы «Экономика простых вещей» реализовали почти 200 проектов на сумму 62 млрд тг. Кроме того…

Жанна Конкарова, руководитель отдела управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО:



-Управление проводит работу совместно с фондом развития предпринимательства «Даму», в рамках которой осуществляется государственная поддержка по предоставлению субсидирования и гарантирования проектов, получивших кредитование через банки второго уровня. Так, за последние три года поддержку получили 46 проектов на сумму кредитного портфеля 32 млрд тг. С предоставлением 26 гарантий фонда.

ТОО «ЭкоМол Сергеевка» за поддержкой фонда «Даму» на старте тоже обращалось. В этом году компания хочет расширить линейку продукции. Добавить в ассортимент кефир, йогурт, адыгейский и колбасный сыры, а также сулугуни.

Дарья Пышмынцева