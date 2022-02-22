232 случая браконьерства за охотничий сезон 2021-2022 зафиксировали в СКО

От конфискации имущества до лишения свободы. Как показывает практика, нарушители, причинившие серьёзный ущерб природе, несут строгое наказание. Но, ярых браконьеров это не останавливает. За прошлый сезон инспекторы выявили 213 нарушений правил охоты. И это только по линии административных дел. Также зафиксированы 19 грубых нарушений природоохранного законадательства. Это незаконная добыча копытных и животных, занесённых в Красную книгу. По всем этим фактам заведены уголовные дела. Взыскали с охотников порядка 15 млн тенге. Были и случаи заключения под стражу.

Олег Беспалов, руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по СКО:

— На территории резервного фонда «Красный бор» браконьерами были незаконно отстрелены 2 особи марала. Данное уголовное дело пришло к своему логическому завершению. Если кратко, то браконьеры были осуждены к отбыванию срока до 3-х лет. И лишены права охоты на срок до 4 лет.

2 факта незаконной охоты выявили уже с начала года. По этим делам следствие ещё идет. Кстати, с января 2022-го внесли изменения в методику расчёта суммы ущерба. Раньше за незаконно добытую молодую особь применялся коэффициент — 1, а за взрослую — 1,5. Теперь же, независимо от возраста и пола, рассчитывать будут как за взрослую особь. К примеру, за любое копытное животное штраф составит 1млн 200 тысяч тенге, за лося считают больше — 4,5 млн. А если добыты они на особо охраняемой территории, то коэффициент увеличится втрое.

Природоохранные инспекторы призывают граждан соблюдать все правила охоты и оберегать братьев наших меньших.

Диана Салихова