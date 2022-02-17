В сёлах Шал акына нуждаются в качественной питьевой воде

ПСД разработали, результаты экспертизы получили. К подключению к централизованному водоснабжению в сёлах района Шал акына подошли основательно. Ступинку, Семиполку и Повозочное планируют присоединить к Пресновскому групповому водопроводу. С готовыми документами в руках сельчане ждут лишь одного.



Еркебулан Жамуков, депутат районного маслихата седьмого созыва, район Шал акына:



— Будут ли выделены средства на строительство водопровода от Пресновского группового водопровода с подключением сёл Ступинки, Семиполки и Повозочного?

Для доступа к качественной и чистой воде этим населённым пунктам необходимо более 2 млрд тенге. В два раза меньше потребовалось, чтобы подключить к тому же водопроводу жителей еще несколько сёл района. Им повезло больше, проект поддержали и уже выделили средства. А вот населению Ступенки, Семиполки и Повозовочного придётся немного подождать.

Павел Шилов, и.о. руководителя управления энергетики и ЖКХ СКО:



— Проект нами будет направлен на рассмотрение финансирования в центральные госорганы. Ориентировочно к формированию 2023 года нами будет направлена заявка уже в начале марта.



Заинтересованы шалакынцы и в качественных дорогах. Семь километров подъездного пути к районному центру и один в самой Серегеевке отремонтировали только в прошлом году. Люди просят охватить ещё несколько главных улиц. Там, по их словам, капитальной реконструкции не было с советских времён. В 2021-ом разработали ПСД, провели экспертизу. Бюджетную заявку направили в министерство национальной экономики.



Кумар Аксакалов, председатель СКОФ партии «Nur Otan, аким СКО»:



— У нас большие ремонтные работы в сёлах сейчас проводятся по программе «Ауыл- ел бесігі», выделяются средства. Так как Сергеевка имеет статус города, в программу он не входит. Но и эта работа найдёт своё значение. Можно попробовать по программе «Развитие регионов» или же выделить необходимые средства из областного бюджета. Конечно, 4 млрд за один год мы не сможем выделить. Будем рассматривать возможные варианты.

Кумар Аксакалов поручил соответствующим органам анализировать состояние дорог в районах области. При этом средства для каждого проблемного участка необходимо распределять пропорционально. Значительная сумма необходима и для решения вопроса жителей села Возвышенки района М. Жумабаева. Там бывшее здание акимата просят реконструировать под ясли — сад. В дошкольном учреждении, по словам Анар Кудасбаевой, сельчане нуждаются остро.

Анар Кудасбаева, жительница района М. Жумабаева:



— В селе имеется более 30-ти желающих посещать детский сад. И эта цифра постоянно растёт. Родители данных детей не имеют возможности трудоустроиться, дети идут в школу неподготовленными. В селе имеется здание бывшего акимата площадью 1600 квадратных метров, которое смогло бы решить проблему с размещением всех желающих воспитанников детского сада.

Вопрос, говорит сельчанка, актуален уже более 7-ми лет. Единственный в Возвышенке детский сад на 50 детей полностью заполнен. Нет мест и в подготовительных группах, которые функционируют в школе. В онлайн-очереди родители смысла не видят, поскольку продвижений в ней практически нет.

Кайрат Омаров, аким района М. Жумабаева:



— Проблема действительно существует. Сейчас 114 детей имеется. Здание, которое под детским садом, оно было реконструировано в 2009 году. Это бывшее здание РОВД. Силами сельхозтоваропроизводителей мы сделали ПСД. Стоимость проекта 970 млн тенге. Сейчас проводят экспертизу.

Детей дошкольного возраста в селе с каждым годом становится больше. Оттока населения здесь нет, поэтому глава региона подчеркнул необходимость поэтапного решения этой проблемы. К тому же, областной бюджет на 2022-ой год уже утвердили.

Жанель Бисенбаева