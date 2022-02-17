СКО вошла в тройку лидеров по производству яиц

СКО замыкает тройку лидеров по производству яиц в стране. Только за январь в нашем регионе их произвели 55 млн штук. На первом месте Алматинская область, следом — Акмолинская. Всего с начала года птицефабрики Казахстана выпустили порядка 370 млн яиц. Это на 18 % больше, чем в прошлом году.

Средний выход на одну курицу-несушку в январе 2022-го вырос с 17 до 18 яиц. При этом цены на десяток уменьшились по сравнению с январем 2021-го на 3,1%. Связывают это с проведенными расследованиями республиканского агентства по защите конкуренции. Напомним, в конце прошлого года в отношении 9 птицефабрик в ведомстве вынесли 31 уведомление. Специалисты провели 6 расследований в разных регионах, в том числе и нашем.

Гюзель Закария