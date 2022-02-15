В 2022-м году в многоэтажках Петропавловска установят 10 новых лифтов

Дом по улице Назарбаева, 158 построили 40 лет назад. За всё это время лифтовое хозяйство в многоэтажке не обновляли. Сейчас за безопасное прибытие на свой этаж жильцам можно не беспокоиться. В доме установили новые современные лифты.

Вера Суслова, председатель ОСИ «Мира, 158»:



— Для нас это, конечно, очень большая помощь. Монтажники, которые работают, они все силы отдают на то, чтобы успеть во время, в срок и качественно. И мы очень благодарны им за это. Люди ответственные, серьезные.



С 8 утра до 6 вечера у специалистов ТОО «Севтепломаш» кипит работа. На объекте — 3 человека. Чтобы установить один лифт, уходит примерно месяц. Александр Углов признаётся, дело это непростое, но пятилетний опыт за плечами помогает.



Александр Углов, мастер строительно-монтажных работ:



— Чистили, потому что нам нужен был доступ к тому, чтобы подцепить провода, подключить. Мусор весь этот убираем, потому что все горит, когда варим. Ну и все, сейчас вот это все уберем и пойдем дальше — монтаж.

Во втором подъезде работу закончили,специалисты перешли в 3-й, на очереди еще первый.

Урумбай Алешов, бригадир:



— На сегодня 1 лифт готов, второй на 70%. 01.42 С 8 вообще до 5, но если что-то не доделано, мы до 7-8 задерживаемся. Лифты старые, которым по 40 лет, мы разбираем, чистим все и потом начинаем новые лифты собирать.



По словам председателя ОСИ «Мира, 158» Веры Сусловой, многие жильцы отказываются вносить оплату за новые подъёмники. В основном не хотят владельцы квартир на нижних этажах. Поэтому есть определённые трудности. Заменяют лифты по программе жилищно-коммунального развития «Нурлы Жер». Стоимость одного в среднем — 15 млн тенге.

Аслан Ильясов, руководитель отдела городской жилищной инспекции:

— Под 0,01% на 7 лет. Лифты жильцы сами выбирают, чьего производства, подрядную организацию, кто будет демонтировать, устанавливать. Жильцы оплачивают 2145 тг с квартиры.

Срок эксплуатации белорусских лифтов — не более 25 лет. Ежегодно после проверки, продлевают срок их службы. А за качеством работ по их замене следит комиссия.

Аслан Ильясов, руководитель отдела городской жилищной инспекции:



— Есть авторский надзор, технический надзор, также в приемке участвуем мы и совместно с председателем объединения собственников имущества приемку лифтов проводим комиссионно. Желающие поменять лифты могут обратиться к нам, в отдел жилищной инспекции. Самое главное — это согласие жильцов подписью более 2/3 голосов. После этого мы проводим работы по замене лифтов.

В этом году по обращениям председателей ОСИ планируют поменять около 10 лифтов. На данный момент в 112 городских домах в рабочем состоянии находятся 368 подъёмников, 3 — не работают. Жильцы этих многоэтажек своего согласия по их замене пока не дали.

Анастасия Кузнецова