В СК строят более 40 многоквартирных домов

Максим Пфайфер работает каменщиком первый год. Закончил Петропавловский строительный экономический колледж, после чего сразу трудоустроился в ТОО «Основание». Работа нравится, признается парень. Хороший рабочий график и стабильная заработная плата.

Максим Пфайфер, каменщик ТОО «Основание»



— Если есть желание, то можно получать более 300 тысяч тенге. Всем доволен. В мои обязанности входит ведение кладки, подготовка материала. В принципе, мы возводим перегородки из кирпича и газоблока.



9-тиэтажный дом по улице 2-й Первомайской начали строить в июле прошлого года. На объекте работают 45 человек и несколько единиц спецтехники. Строительство дома завершено на 50%. Используют в основном материалы отечественного производства. Но, ощущается нехватка кадров.

Роман Тыртышный, заместитель директора ТОО «Основание»:



— У нас в организации большой штат сотрудников. Однако, в данный период времени наблюдается строительный бум. Не хватает, в основном, каменщиков. Именно квалифицированных, которые имеют опыт, а не тех, кто пришел с университета. В основном это каменщики, монтажники. Те, работа которых требует большого физического труда.



Новостройку планируют сдать в эксплуатацию уже в этом году. Сейчас в областном центре возводят 41 дом — 23 бюджетных и 18 коммерческих. В этом году планируют начать возводить еще 10 мнооэтажек. 9 из них — в микрорайоне «Копай».

Алишер Ашимов