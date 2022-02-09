СК занял 6-ое место по темпам роста ввода жилья

В прошлом году объём строительных работ составил 107 миллиардов тенге. По сравнению с 2020-м он увеличился почти на 6%. Задействованы в основном частные застройщики.

Данияр Иманбаев, заместитель руководителя департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам по СКО:



— За счет средств индивидуальных застройщиков сдано в эксплуатацию 210,3 тысячи квадратных метра. Это 59,9% от общего объема. С 2014 года в СКО активно проводится реализация жилищной программы «Нұрлы жер». По данной программе за январь-декабрь 2021-го за счет бюджетных средств сданы в эксплуатацию 1366 квартир общей площадью 108,2 тысячи квадратных метров.

По линии жилищного строительства, в 2021-м в эксплуатацию ввели 351 тысячу квадратных метров жилья. Освоили почти 49 млрд. тенге, что составляет 126,9% к 2020 году. Больше всего высотки возводят в областном центре — более 63 %. Строят не только дома. В регионе появляются новые дороги, медицинские учреждения, физкультурно-оздоровительные комплексы и другие не менее важные объекты. В сельском хозяйстве открывают животноводческие и молочно-товарные фермы, помещения для содержания крупного рогатого скота, свиней, птиц и зернохранилища.

Данияр Иманбаев, заместитель руководителя департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам по СКО:



— От общего объёма работ строительно-монтажные работы составили 64,6% или 69,2 млрд. тенге. По сравнению с 2020 годом увеличились на 12,8%. Объём работ по текущему ремонту составил 22,9%. Работы по капитальному ремонту — 12,5%.



Объём инвестиций в основной капитал составляет 332 миллиарда тенге. 83% из них с учетом прироста — частные. Высокие результаты показали в районах Шал акына, Тимирязевском и Петропавловске. Приоритетными отраслями по освоению инвестиций являются сельское, лесное и рыбное хозяйства, промышленность, здравоохранение и операции с недвижимым имуществом.



Алишер Ашимов, корреспондент:



— Для качественной и добросовестной работы строителям нужна востребованая на этом рынке современная спецтехника. На закуп транспорта и различного оборудования профильные компании вкладывают немалые срЕдства. Доля инвестиций в прошлом году по этой линии превысила 63 %.

Алишер Ашимов