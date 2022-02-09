12 раз с начала года терялись несовершеннолетние

Как показывает практика, за пропажей ребенка кроется обычная нерасторопность или череда случайностей. 7 февраля двое десятилетних мальчишек решили после тренировки покататься с горки и не заметили, что у них разрядились телефоны. В другом случае ребёнок того же возраста отпросился к бабушке, но перепутал автобус.

Оксана Фирюлина, жительница г. Петропавловска:



— Бабушка перезванивает, говорит, а там уже время подошло, что он должен был подъехать, она говорит: «Его нет». Я звоню ему на номер. Звонила, звонила в течение двух часов. Вызов шёл, трубку не брал. Тоже стали переживать, не знаю, что делать, вот, позвонила на «102».

К счастью, история закончилась благополучно. Семьи, в которых пропадали несовершеннолетние, ювенальные полицейские берут на заметку, проводят профилактические беседы.

Взрослым полицейские напоминают, что порой дети не стремятся домой из-за того, что не находят в семье понимания и остаются один на один со своими проблемами.

Эльмира Абушева, начальник отделения ювенальной полиции отдела МПС УП г. Петропавловска:



— Не лишним будет, чтобы каждый родитель провёл со своим ребёнком профилактическую беседу о правилах поведения на улице, в общественных местах, что нужно всегда иметь при себе телефон, звук всегда должен быть включен, чтобы родители могли в любое время найти своих детей.



По каждому сообщению о пропаже детей полиция задействует все доступные силы. На помощь приходят волонтёры, неравнодушные граждане. С начала года в Петропавловске несовершеннолетние терялись 12 раз. Всех разыскали в сжатые сроки.

Анастасия Кузнецова