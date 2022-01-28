За ненадлежащее содержание дорог в зимний период к ответственности привлекли 19 человек

Колеи, наледи, снежные перемёты — всё это представляет угрозу для безопасного дорожного движения зимой. Поэтому полицейские совместно с дорожными и коммунальными службами на постоянной основе ведут наблюдение за зимним содержанием дорог. Нарушителей привлекают к административной ответственности.

Так, 18 января на участке автодороги «Пресновка — Благовещенка — Кайранколь» в Жамбылском районе допущены снежные заторы, в которых едва не застрял пассажирский автобус. Потребовалась помощь полицейских и местных исполнительных органов. Автобус направили в село Жамбыл, там людей приютили и обеспечили горячим питанием, пока трассу чистили от снега. Дорожного мастера подрядной организации привлекли к административной ответственности за несвоевременную очистку от снега. Выписали штрафы за ненадлежащее состояние дорог подрядчикам в Тайыншинском и Есильском районах. Всего с начала января проведено 109 обследований с охватом более 1200 километров автодорог. Выявлено 148 дефектов, вынесено 97 предписаний по их устранению. За ненадлежащее содержание магистралей к административной ответственности привлекли 19 человек.

Анастасия Кузнецова