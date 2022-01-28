Ярмарка государственных услуг прошла в СКО

Как оформить документы на недвижимость? Что нужно знать при присвоении статуса «кандас»? Такие вопросы поступали во время онлайн-ярмарки государственных услуг от жителей области.

Такие встречи проводятся в социальных сетях и на платформе «ЗУМ» с августа прошлого года каждый месяц. За это время в прямой эфир поступило около девятисот обращений от североказахстанцев. Благодаря этим мероприятиям количество оказываемых госуслуг удаленно увеличилось до 98-ми %.

Ернат Булатов, главный специалист управления государственных услуг департамента Агентства по делам госслужащих по СКО:



— Жители региона могут задавать вопросы в виде комментариев либо посредством платформы «зум». В ходе мероприятия сотрудники государственных органов презентуют свою деятельность, подробно рассказывают о видах госуслуг, а также о деятельности отделов. Наиболее часто жители интересуются вопросами налогового администрирования, то есть как получить ту или иную лицензию, также задаются вопросы по сферам земельных отношений.

Алишер Ашимов