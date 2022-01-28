Ревакцинацию препаратом «Спутник Лайт» проводят в городской поликлинике №1

Здравоохранение

22:55 28 Января 2022

Год назад Валентина Павлухина узнала на собственном опыте, что такое covid-19. После выздоровления 74-летняя горожанка твёрдо решила пройти иммунизацию против вируса. Перенесла вакцинацию хорошо, без побочных симптомов. Сегодня женщина пришла за бустерной дозой.

Валентина Павлухина — жительница г.Петропавловска:

— Я выбрала себе вакцину фирмы «Синофарм». Она рекомендуется для людей пожилого возраста, для людей с хроническими заболеваниями. То есть, все это подходило мне. И мы с мужем сделали прививки. Вакцинация нужна. Не желает вакцинироваться только тот, кто не видел, как болеют люди и как это тяжело. Какому риску подвергают свою семью, своих близких.

В коридорах первой поликлиники много желающих получить третью прививку. Все в основном — пожилые люди. Своей очереди ждёт Раиса Никонорова. Первые две привики она вместе с подругой получила еще летом. Сегодня пришла на ревакцинацию.

Раиса Никонорова, жительница г.Петропавловска:

Побочных эффектов не было. Мы себя хорошо, прекрасно чувствовали. Мы не болели. Потому что мы вовремя поставили прививки. И всем советуем. Пожилым людям и молодым. Чтобы не болеть, чтобы хорошо себя чувствовать. У меня в семье все привиты. У меня сын привит.

Ревакцинируют в поликлинике людей старше 60 лет вакцинами «Comirnaty» и «Спутник Лайт». Последний завезли совсем недавно в количестве 550 доз. Этим препаратом здесь привили уже 208 человек.

Лариса Телюк, заместитель директора городской поликлиники №1:

— Мы как врачи видим, что те пациенты, которые получили первичную вакцину, даже если они заболевали коронавирусной инфекцией, они переносили её значительно легче. Им не потребовалась госпитализация. Прошли лечение амбулаторно, с наименьшими нарушениями.

Бустерную прививку в городской поликлинике №1 поставили уже 4 тысячи человек.

Диана Салихова

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