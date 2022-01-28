Почти 1,5 тыс детей в СКО смогут бесплатно посещать творческие кружки

Полторы тысячи детей смогут бесплатно посещать творческие занятия. Об этом на коллегии управления культуры, развития языков и архивного дела сообщил заместитель акима области Гани Ныгыметов.

В этом году в регионе планируют отпраздновать юбилеи выдающихся земляков — Габита Мусрепова, Сафуана Шаймерденова и Какимбека Салыкова. Некоторые общеобразовательные учреждения будут носить имена таких известных личностей как Алихан Бокейханов, Ахмет Байтурсынов. Сегодня в области функционируют 603 организации — клубы, библиотеки, музеи, театры, филармония им.Акана сері и центр по изучению языков и охране историко-культурного наследия. В сфере культуры работают более 2400 /двух тысяч четырехсот/ человек. В 2021 году «С дипломом — в село!» трудоустроено 8 специалистов, из них 7 человек получили жилье через льготный кредит.

ДОСБОЛ АБДРИИСОВ, И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ И АРХИВНОГО ДЕЛА СКО:



— Вместе с тем, проводимый анализ показывает что в организациях культуры имеется потребность в кадрах. Для решения данного вопроса акимом области поддержано предложение о выделении 75 грантов на творческие специальности. На особом контроле стоит вопрос по развитию инфраструктуры объектов культуры области. В прошлом году в этом направлении проведена большая работа. В целом по области в прошлом году на реализацию 20-ти проектов направлено 1 млрд 619 млн. тенге, в том числе из средств республиканского бюджета — 756 млн тенге, из местного бюджета — 863 млн тенге, что больше на 35 % в сравнении с 2020 годом.

Алишер Ашимов