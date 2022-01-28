Более 300 тысяч кубов снега убрали и вывезли из областного центра

Быстро и эффективно работает лаповой снегопогрузчик. Машина собирает снежную массу специальной лопатой. Время заполнения кузова — всего 3-4 минуты. Для работы также используются грейдеры, щетки с отвалами и снегоочистители. Всего в очистке городских улиц задействовано не менее 150 единиц техники.

РАДМИР БУХАНОВ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ТОО «БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕВЕР»



— Каждую ночь выходит около 80 единиц техники, помимо механизированной уборки, для расчистки улиц. Сейчас мы находимся на улице Болатбаева. На этом участке задействовано около 30 единиц техники. На данном участке у нас около 40 сотрудников.



Работы у коммунальных служб достаточно. На сегодня они убрали более 300 тысяч кубов снега.

АСЕМ АЙТУЛОВА, ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ОТДЕЛА ЖКХ, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ Г. ПЕТРОПАВЛОВСКА:



— С текущего года генеральным подрядчиком является ТОО «Благоустройство Север». Ежедневно они выходят на маршрут. Город у нас разделён на 9 маршрутов. Согласно им производятся работы. Снег принимается на 4 свалках. Также жители города, частные предприниматели могут вывозить снег в полигоне близ с. Шаховского. Принимают круглосуточно. Хотелось бы попросить жителей города не оставлять машины ночью вдоль проезжей части, так как это затрудняет работу техники.



В наличии также 1500 тысячи кубов пескосоляной смеси для подсыпки улиц.

Анастасия Кузнецова