Полицейские усилили работу по предупреждению интернет-мошенничества

Более 30 заявлений о фактах интернет-мошенничества поступило в городскую полицию с начала января. Сейчас дела находятся в производстве. Активизировали стражи правопорядка и работу по предупреждению населения о сетевых аферистах. Раздают брошюры, проводят беседы, обходят крупные торговые дома, рынки и другие общественные места. Горожане от предупреждений полицейских не отклоняются, передают советы пожилым родственникам, соседям и знакомым.

Елена Симонова, жительница г.Петропавловска:

— Знаете, телевизор же смотрю, вообще-то! Поэтому я в курсе в этих дел. Маму предупредила, всех родственников пожилых предупредила, что даже если вдруг взяли трубку и вам сказали, что из банка, говорите: «Хорошо! Спасибо!» и перезванивайте в свой банк. Не надо на этом зацикливаться, не надо бояться и не надо с ними вести разговор; они хорошие психологи, они вытягивают информацию.



Об опасности интернет-мошенников и методах защиты от них предупреждают полицейские и в социальных сетях. При поддержке волонтеров и педагогов в родительские чаты регулярно отправляют профилактические видео, памятки и рекомендации.

Жангельды Апенов, старший оперуполномоченный УП г.Петропавловска:

— Также встречаются факты, когда якобы сотрудники банка просят установить какие-либо программы, приложения, с помощью которых они могут получить доступ к вашему смартфону, удаленно, то есть они могут совершать какие-либо операции без вашего участия, с помощью этих программ, на ваших телефонах.



Как показывает практика, молодежь и люди среднего возраста более устойчивы к нападкам сетевых аферистов. А вот информированность пенсионеров пока оставляет желать лучшего.

Дарья Коклемина, социальный педагог средней общеобразовательной школы — комплекса эстетического воспитания № 8:



— В данное время участились случаи интернет-мошенничества и в связи с этим оперативно отрабатываем действия; размещаем информацию в ученических чатах, в родительских чатах, педагогических коллективов, размещаем в Facebook данную информацию. Сотрудники всегда присылают подтвержденные факты, подтвержденную информацию; то, что можно предоставлять родителям и детям.



Полицейские просят население быть бдительными, не прерывать звонки от подозрительных абонентов, не вступать с ними в переписку. Во всех случаях необходимо звонить в call-центр своего банка и в полицию.

Анастасия Кузнецова