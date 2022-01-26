Более 7000 штук рыб спасли из поймы р. Есиль

Экология

23:21 26 Января 2022

Так, из сетей длиной в 300 метров рыбу перемещают в емкость с жидкостью. Работы здесь начались с первых морозов и обильных снегопадов. Зима — опасный период для обитателей водоемов. Ведь кислород не поступает под лёд.

Амангельды Кажгалиев, главный специалист Есильской межобластной бассейновой инспекции:

— Измерили глубину водоема. До1,5 метров доходит глубина. Это немного, поэтому проводим мероприятия. В данный момент толщина льда — более 80 см. Мероприятия по переселению рыбных ресурсов проводится у нас по области именно в тех водоемах, где мы видим замор. Все это проводится с начала зимы и до весны.

Действовать здесь нужно оперативно. Нельзя допустить спада температуры воды. Она не должна быть ниже +1 градуса. Иначе молодь застудит жабры , что приведет к ее гибели.

Сейчас рыбу запустят в водоём. Здесь её шансы на гибель маловероятны. И весной при разливе реки, возможно, она вернется в пойму. Еще специалисты утверждают, этот процесс разнообразит ихтиофауну региона. Всего за несколько дней здесь спасли более 7000 рыб. Эти работы продлятся до весны.

Гюзель Закария

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