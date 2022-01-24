В Петропавловске прошёл чемпионат СКО по лыжным гонкам

Спорт

23:16 24 Января 2022

Четырнадцатилетний Асылхан Есенгелді лыжным спортом занимается 4 года. Юноша неоднократно принимал участие в соревнованиях различных уровней, где занимал призовые места. В областном чемпионате парень настроен только на победу.

Асылхан Есенгелді, участник соревнований, Жамбылский район:

— Соревнования проходят хорошо. Соперники очень сильные, не уступают. Сейчас наш район находится на 10-м месте. Конечно же, надеемся на победу.

Лыжный спорт набирает широкую популярность среди североказахстанцев, отмечают организаторы соревнований. В этих лыжных гонках принимают участие почти 300 человек — это школьники и студенты. И, по словам старшего тренера, количество спортсменов ежегодно растёт. Ребята участвуют в турнирах и занимают призовые места.

Ринат Мухин, старший тренер области по лыжным гонкам:

— Юноши 2008-2009 годов рождения бегут 3 км. Девушки 2006-2007 годов рождения бегут 3 км. Подготовка нарабатывается постепенно. Чем больше соревнований, тем лучше результат. Сейчас у нас идёт отбор на юношеские республиканские соревнования. Поэтому мы стараемся всех задействовать, чтобы сильнейших отобрать на чемпионат.

Победителем чемпионата стала команда детско-юношеской спортивной школы им. Байболова. Второе место у Северо-Казахстанской областной специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва. Бронза у команды Аккайынского района.

Алишер Ашимов

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