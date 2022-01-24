Инесса Шумекова — серебряным призёр Кубка мира по конькобежному спорту

С 21-го по 22-ое января в Австрии прошёл финал Кубка мира по конькобежному спорту. Честь нашей страны представляли 8 спортсменов. Среди них — Инесса Шумекова. Североказахстанка в командном спринте заняла серебряную медаль. Сейчас спортсменка готовится к чемпионату мира. Он пройдет 28 и 29 января в Инсбруке. Своими впечатлениями и дальнейшими планами Инесса поделилась с нашими корреспондентами по телефону.

Инесса Шумекова, серебряный призёр финала Кубка мира по конькобежному спорту



— Дистанция не из лёгких. Состоит из 3-х кругов, где у каждого спортсмена свой круг. После пройденной дистанции наши эмоции зашкаливали. Мы с девочками были рады подняться на пьедестал и представить свою страну на втором месте этой дисциплины. Совсем скоро на этой же международной арене пройдет чемпионат мира. Мы готовимся. Настрой боевой.

Алишер Ашимов