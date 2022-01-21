Вечер памяти Какимбека Салыкова прошёл в библиотеке им.С.Муканова

Был честным, справедливым и всегда давал руку помощи. Так об известном поэте рассказывает его брат Зарап Курманкулов. Разница в возрасте между ними 15 лет, но общий язык искать не приходилось. Братья понимали друг друга с полуслова. Старший всегда давал дельные советы и учил уважать других, независимо от возраста.

Зарап Курманкулов, родственник Какимбека Салыкова:



— Всегда будьте трудолюбивы. К своей службе относитесь бережно, со всей ответственностью, говорил Какимбек, служите Родине верой и правдой. Несмотря на то, что он родился в селе Енбек, его молодость прошла в Кокшетау. Учебу проходил в Москве.

Любовь к родной стране и земле, природе, близким. Это лишь одна из тем, которые в своих произведениях передавал Какимбек Салыков. Сегодня Зарап Курманкулов читает произведения своего брата.

Зарап Курманкулов, родственник Какимбека Салыкова:



— Он также был и переводчиком. Перевел Пушкина, Маяковского. Какимбек был и композитором, пел песни и играл на добре. Начал писать свои стихи, когда ему было 22 года.

Прозвучали на встрече и строчки из поэм Какимбека Салыкова. Их прочитали студенты кафедры казахской литературы Северо-Казахстанского университета.

Учиться у старших очень важно, считает Диас Аяган. 19-летний парень читает стихи известного земляка с 13-лет и видит в них глубокий смысл.



Диас Аяган, житель г.Петропавловска:



— Так как я сам пишу стихи, то беру пример у Какимбека Салыкова. Особенно его стихотворение «Жезкиик». Оно знакомо всем казахам. Какимбек Салыков относился к своим предшественникам с уважением. К таким личностям, как Магжан, Сакен, Ильяс, Беимбет, Жусупбек. В каждом произведении можно увидеть уважение и любовь к окружающим, к своим землякам.

Молодой человек в будущем мечтает стать таким же известным поэтом, как Какимбек Салыков.

Диана Салихова