В Казахстане хотят вдвое увеличить финансирование торговых сетей и стабфондов

Вдвое увеличить финансирование торговых сетей и стабфондов хотят в Казахстане. За счёт местного бюджета эту цифру планируют довести до 140 млрд тенге. Об этом сообщили в министерстве торговли и интеграции.

Приняли здесь и решение сокращения торговой надбавки с 15 до 10% на 19 социально значимых продовольственных товаров. Запланировано в стране и увеличение посевных площадей, а также производство приоритетных культур. Рассказывая о мерах по сдерживанию цен на социально значимые продукты, председатель комитета торговли Ержан Казанбаев сообщил, что в стране сформирован почти пятимесячный запас основных продтоваров.

Жанель Бисенбаева