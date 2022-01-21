В Казахстане хотят вдвое увеличить финансирование торговых сетей и стабфондов

Общество

23:24 21 Января 2022

Вдвое увеличить финансирование торговых сетей и стабфондов хотят в Казахстане. За счёт местного бюджета эту цифру планируют довести до 140 млрд тенге. Об этом сообщили в министерстве торговли и интеграции.

Приняли здесь и решение сокращения торговой надбавки с 15 до 10% на 19 социально значимых продовольственных товаров. Запланировано в стране и увеличение посевных площадей, а также производство приоритетных культур. Рассказывая о мерах по сдерживанию цен на социально значимые продукты, председатель комитета торговли Ержан Казанбаев сообщил, что в стране сформирован почти пятимесячный запас основных продтоваров.

Жанель Бисенбаева

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