Трагедией едва не закончились ночные события 17 января в селе Саумалколь Айыртауского района. В двухквартирном доме, где по соседству проживала семья сотрудника миграционной службы и одинокая пенсинерка, ночью загорелась крыша. Рустем Кәрім незамедлительно эвакуировал свою семью из горящего дома. Зная, что по соседству живет пожилая женщина, он бросился на помощь.

Забрался в охваченную пламенем квартиру и вывел обессилевшую пенсионерку. Оперативно прибывшие пожарные потушили огонь, однако, спасти кровлю полностью не удалось. Сельчанка поблагодарила чуткого полицейского в письме руководству районного отдела полиции и областного ДП, в социальных сетях. А сам 27-летний лейтенант полиции Рустем Кәрім уверен, что каждый офицер поступил бы как он.

Рустем Кәрім, сотрудник миграционной службы отдела полиции Айыртауского района:



— Я незамедлительно прибежал к дому соседки, которая проживает одна. К двери я подойти не смог, так как горела вот эта стена и здесь комната была полностью. Побежал к окну, разбил его и через пройму окна спас соседку. На себя закинул и вытащил пенсионерку.

Алишер Ашимов