Свыше 9 млн казахстанцев получили первый компонент вакцины от COVID-19

Здравоохранение

23:21 21 Января 2022

Между тем, в стране продолжается прививочная кампания. Первый компонент антигена от COVID-19 получили более 9 миллионов казахстанцев. Полный курс иммунизации прошли 8 миллионов человек.

Напомним, прививать от опасной инфекции в Казахстане начали с февраля прошлого года. За это время в нашем регионе два этапа вакцинации прошли около 270 тысяч североказахстанцев. А американским антигеном, который предназначен для подростков, кормящих и беременных женщин, в северном регионе привились почти 9 тысяч человек. Еще 54 тысячи ревакцировались.

Жанель Бисенбаева

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