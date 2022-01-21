Свыше 9 млн казахстанцев получили первый компонент вакцины от COVID-19

Между тем, в стране продолжается прививочная кампания. Первый компонент антигена от COVID-19 получили более 9 миллионов казахстанцев. Полный курс иммунизации прошли 8 миллионов человек.

Напомним, прививать от опасной инфекции в Казахстане начали с февраля прошлого года. За это время в нашем регионе два этапа вакцинации прошли около 270 тысяч североказахстанцев. А американским антигеном, который предназначен для подростков, кормящих и беременных женщин, в северном регионе привились почти 9 тысяч человек. Еще 54 тысячи ревакцировались.

Жанель Бисенбаева