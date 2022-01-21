61 ребенок заразился коронавирусом за прошедшие сутки в СКО

Резкий прирост заболеваемости среди детей медики фиксируют с 5 января. Именно тогда произошел «коронавирусный бум». Сейчас только в первой поликлинике числится 28 КВИ положительных, 9 из которых — дети до года.



Ирина Абрамишвили, заведующая педиатрическим отделением городской поликлиники №1:



— «Омикрон»-штамм является фактором риска у детей. Дети чаще дышат, дети очень часто близко контактируют. У детей есть незрелые функции организма. В связи с эти есть риск развития тяжелых форм заболевания.

Среди симптомов врачи выделяют першения и боль в горле, сухой кашель, температуру, быструю утомляемость, ощущение тяжести в грудной клетке, одышку, мышечную и головную боли. При обнаружении такой симптоматики следует обратиться к врачу. Потому как «омикрон»-штамм размножается в 70 раз быстрее, что и увеличивает число инфицированных.

Ирина Абрамишвили, заведующая педиатрическим отделением городской поликлиники №1:



— Это очень заразный штамм. У него очень короткий инкубационный период. Фактически 2-3 дня. Поэтому при контакте больного со здоровыми людьми риски повышаются в 5-6 раз. Учитывая, что один человек может заразить 5 человек за 2-3 дня инкубационного периода, то в 40 раз может увеличиться количество больных.

К тому же, подчеркивают врачи, североказахстанцы перестали соблюдать элементарные правила. Маски носят на подбородке, а о социальной дистанции и использовании антисептиков забыли вовсе. Ревакцинироваться тоже не спешат. Отчего и заболевших за сутки в регионе 182, из которых детей -61 , беременных — 7.

Гюзель Закария