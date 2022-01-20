В СК более 60-ти осуждённых освободили по амнистии

2 года 2 месяца и 26 дней. С июня 2020-го, именно тогда Анастасия Попова оказалась по ту сторону колючей проволоки, начала вести обратный отсчёт. Приговор 26-летней девушки вынесли за нанесение телесных повреждений своему сожителю. Во время ссоры, в которых он часто её избивал, Анастасия не выдержала, и пырнула мужчину ножом. За это девушке дали 3,5 года условно. Спустя время ситуация повторилась. Теперь Анастасии пришлось оставшийся срок отбывать уже в исправительном учреждении. Однако, и его полностью «отсиживать» не пришлось. За примерное поведение девушке сократили срок на 8 месяцев.

Анастасия Попова:



— Это всё неожиданно. Я ждала 21-ого числа суда, а у меня вот сегодня. Не могу поверить вообще. Но я рада очень. Первым делом, что сделаете, когда вернётесь домой? — Маму обниму, соскучилась сильно.

Ждут её в Степногорске и племянники. Там Настя планирует начать новую жизнь — построить семью, стать парикмахером. Кстати, навыкам последнего девушка обучилась в исправительном учреждении. Такой же шанс начать всё с чистого листа в СК получили еще 88 осуждённых.

Рустан Ахметжанов, начальник департамента уголовно-исполнительной системы по СКО:



— Под амнистию в нашей области попадают 260 человек. Изначально у нас были другие сведения. В дальнейшем по прибытию лиц из других учреждений — из Костанайской, Актюбинской областей. В настоящий момент 77 уголовных материалов рассмотрено. 64 осуждённых уже освобождены. Все они убыли по месту проживания, обеспечены вещевым удовольствиями, проездными документами и денежными средствами на путь следования.

Сроки остальных 171 осужденного сократят. Напомним, амнистия распространяется на тех, кому осталось отбывать меньшего года, у кого в исправительных учреждениях отметили хорошее поведение. Попадают под освобождение и лица, находящиеся в списке социально уязвимых слоёв населения, а также те, у кого закрыты судебные иски. Есть в перечне и осуждённые с условным сроком. Стоит сказать, это 9-ая амнистия в истории независимого Казахстана.

Жанель Бисенбаева