Количество грантов для обучения увеличится на 5 тысяч в 2022 году

В 2022 году количество грантов для обучения в вузах Казахстана увеличится на пять тысяч, передаёт пресс-служба министерства образования и науки РК.Теперь общее число грантов возрастёт до 61 тысячи. Новые гранты будут выделяться на востребованные и актуальные профессии. Отметим, по поручению Главы государства для повышения доступности высшего образования количество образовательных грантов до 2025 года поэтапно увеличится ещё на 15 тысяч. При их распределении предусмотрят квоты для социально уязвимых категорий населения.

Алишер Ашимов