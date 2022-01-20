«Должно развиваться отечественное производство военной техники», — Президент РК

Правоохранительные органы

22:25 20 Января 2022

Следует усилить военную разведку, которая должна обеспечивать руководство страны своевременной и достоверной информацией о внешних и внутренних угрозах. Такое поручение дал Президент Казахстана новому министру обороны во время совещания, передает Ак Орда. Глава государства также заявил о необходимости повышения мобильности войск, наращивания возможностей военно-транспортной авиации. Особого внимания, по его мнению, требует повышение престижа и привлекательности прохождения срочной воинской службы. Президент также поставил задачу обновить техническое и боевое оснащение казахстанской армии.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан — Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РК:

— В войсках до сих пор большая доля оружия и боеприпасов советского периода, которым уже по 30-50 лет. С учетом темпов выхода сроков службы устаревающей техники надо принять экстренные меры по восполнению парка вооружения. Вооруженные силы должны быть оснащены современными, высокотехнологичными образцами вооружения и военной техники. При этом принимаемые меры должны иметь системный характер. Должно развиваться отечественное производство, ремонт и обслуживание вооружения и военной техники.

Айгерим Мукашева

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