Бесплатные курсы казахского и английского языков проводят в Петропавловске

Галина Казанцева, жительница г.Петропавловска:



— Живя в Казахстане, люди встречаются разные. И хочется не то, что даже освоить разговорную речь. Это уже тяжело и более проблематично. Но даже в разговоре ты должен понимать человека, с которым ты говоришь.

Быть на одной волне с окружающими людьми сейчас особенно важно, считает Галина Казанцева. Поэтому в феврале прошлого года она записалась на курсы казахского и английского языков.

Галина Казанцева, жительница г.Петропавловска:



— Конечно, не всё, но разговорный язык я уже понимаю, о чем люди говорят. Кое-какие слова тоже могу произносить. С помощью переводчика я даже могу по WhatsApp с людьми общаться на казахском языке. Раньше для меня это было более сложно. 03:03 Прийдя на занятия, я была приятно удивлена, что контингент был разный. 03:15 Люди приходили совершенно из разных отраслей. Были даже и продавцы, и кассиры, и директора организаций.

Курсы проходят два раза в неделю — по вторникам и четвергам. Рассчитаны они на людей старше 18 лет, поэтому для удобства уроки начинаются в 19.00 часов вечера. Методика обучения с каждым годом совершенствуется, меняется подход.

Орал Жанатов, заместитель руководителя областного центра обучения языкам:



— Последние два года используется метод профессора Московского университета Дмитрия Петрова. Особенностью данного метода является то, что акцент делается на работе с глаголами. А в этом году методисты центра обучения языкам рассматривают возможность обучения методом Пимслера. В овладении языком этот метод считается одним из самых эффективных.

Ежегодно здесь набирают 140 групп, это почти 2,5 тысяч человек. По словам заместителя руководителя центра, на обучение казахскому языку североказахстанцы стали записываться чаще. И делают успехи. В 2020 году с отличием закончили курсы государственного языка и получили сертификаты 106 человек, в прошлом году — 127.

Диана Салихова