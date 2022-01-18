Эксперты о штамме коронавируса «омикрон»

221 североказахстанец сейчас находится в инфекционном стационаре, 21 человек — в реанимации, 11 — в тяжелом состоянии. При этом подавляющее число из них — невакцинированы, отмечают врачи. В области на сегодня более 87 тысяч человек, не прошли иммунизацию, но подлежат ей.

Еркебулан Баязитов, руководитель отдела управления здравоохранения СКО:



— Если бы наши сограждане своевременно получали вакцинацию против ковида, то у всех заболевание протекало бы в более лёгкой или даже бессимптомной форме. Но симптоматика остается такой же: кашель, температура, слабость.

С такими симптомами лежат в стационаре сейчас 9 беременных и 15 детей. За последние две недели чаще поступают в медицинские учреждения с признаками коронавируса юные жители.

Еркебулан Баязитов, руководитель отдела управления здравоохранения СКО:



— Быстрее передается от человека к человеку, чем штамм «дельта». Соответственно, почему говорят, что дети чаще болеют. Они чаще дышат. У них учащенное дыхание, поэтому они воспринимают вирус быстрее, чем взрослые. Поэтому, наверное, из-за этого думают, что дети больше болеют.



По-прежнему лучшим способом защитить себя от тяжелых форм инфекции является вакцинация. Штамм «омикрон» характеризуется высоким уровнем инфицирования. По этой причине он мутирует.

Еркебулан Баязитов, руководитель отдела управления здравоохранения СКО:



— У заболевших людей, в основном, если они невакцинированы, болезнь протекает в тяжелой или крайне тяжелой степени тяжести. Соответственно, они госпитализируются.



Полный курс иммунизации в СК прошли более 260 тысяч человек, это 71% от общего числа тех, кто подлежит вакцинации. Привились Pfizer-ом 6 тысяч подростков, 242 беременных и 1,5 тысячи женщин в послеродовом периоде. Бустерную вакцину получили более 48 тысяч человек.

Диана Салихова