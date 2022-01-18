Востребованные профессии 2022 года назвали в городском центре занятости населения

От простого помощника бухгалтера до ведущего специалиста. Такого прогресса в своей карьере 24-летняя Галина Симонова добилась зА год работы в одной из организаций. Трудоустроилась она туда через городской центр занятости населения. До этого опыта работы в сфере бухгалтерского учёта у девушки не было. Найти подходящее место после окончания колледжа Галине удалось лишь через два года. Навыкам специальности девушка обучилась благодаря программе «Молодёжная практика».

Галина Симонова, жительница г. Петропавловска:

— Было трудно в первое время. Потому что после колледжа два года не работала и те знания, которые я получила, частично забыла. Наш директор меня всему научила. Рада и благодарна ей за тот стаж, который она мне дала.

Кирилл Высоцкий «Молодёжной практикой» воспользовался еще в 2019-ом. Закрепить теорию удалось на одном из предприятий. Устроился он туда техником — программистом. Первоначальный опыт парень получал в течение полугода. Спустя несколько месяцев вернулся в эту же фирму уже с багажом практических знаний по направлению «Общественная работа».

Кирилл Высоцкий, житель г. Петропавловска:

— В центр занятости я пришёл, потому что был карантин. Вакансий не было. Я пришёл сюда, не мог найти работу. Меня направил центр занятости в департамент труда, социальной защиты и миграции. После меня туда трудоустроили.

Юрист, финансист, экономист, бухгалтер и программист. Не исключены и узкие специальности. Они на североказахстанском рынке труда считаются одними из востребованных. По направлению «Молодёжной практики» в 2021-ом создали более 140 рабочих мест в 60-ти городских организациях. Постоянное место работы получили 83 человека. Еще четверо трудоустроились благодаря проекту «Первое рабочее место». «Контрактом поколений», такая программа тоже есть, воспользовался 1 петропавловец.

Акканат Жакенова, и.о. директора центра занятости г. Петропавловска:

— В 2021-ом году частниками программы «Еңбек» стали 5727 человек. Из них безработных было 2587 человек, самозанятых — 1275 человек. На реализацию этой программы было утверждено 581,9 млн.тенге.

Обучались здесь и основам предпринимательства. В прошлом году курсы по проекту «Бизнес Бастау» прошли больше 200 человек, 35 % из них — молодёжь. Почти все получили государственные гранты. В основном они предпочли сферы производства, торговли, организации перевозок, услуги красоты и рекламы. Всего на первое января в центре занятости как «безработные» базируются 1300 человек.

Жанель Бисенбаева